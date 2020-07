Österreich kratzt wieder an der 1000er-Marke

Dennoch zeigte sich Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gestern weiter "sehr optimistisch", dass man eine zweite Infektionswelle verhindern könne. Dafür müsse man aber beim Containment schneller werden, entschieden handeln, wenn in einzelnen Regionen vermehrt Fälle auftreten, und das Risikobewusstsein, das bei einem Teil der Bevölkerung stark abgenommen habe, müsse wieder größer werden.

In Österreich will die Polizei wieder vermehrt auf die Einhaltung der Coronavirus-Schutzmaßnahmen hinweisen und kontrollieren. Bisher wurden laut Innenministerium österreichweit 50.547 Quarantänemaßnahmen von Polizisten überwacht, der Großteil in Tirol. Dort waren es 31.655 derartige Einsätze, 10.040 in der Steiermark, 4929 in Kärnten und 3030 in Niederösterreich. Es folgt das Burgenland mit 577, Oberösterreich mit 297 sowie Salzburg mit acht, Vorarlberg mit sieben und Wien mit vier Überwachungen.

Italien will schärfer strafen

Auch in Italien werden die Maßnahmen wieder verschärft. So will man höhere Strafen gegen Erkrankte prüfen, die gegen die Quarantäne verstoßen. Die Region Venetien plant ab heute eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen, da in der Stadt Vicenza ein Infektionsherd aufgetreten ist. Zu den Maßnahmen, die der Präsident der Region, Luca Zaia, vorhat, zählt die Zwangseinlieferung von Covid-19-Erkrankten ins Krankenhaus, wenn sie Behandlungen verweigern.

