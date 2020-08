"Österreich kommt seiner Verantwortung nach"

Mit bisher mehr als 24 Millionen Euro habe Österreich 2020 in Krisenregionen rasch geholfen. Zuletzt komme Österreich dieser Verantwortung in besonderem Maße in Beirut nach, durch Hilfe in Höhe von 1,9 Mio. Euro, und werde dies auch weiterhin tun, sagte Bundeskanzler Kurz.

Lesen Sie auch: Jeder Einzelne zählt

"Verantwortung übernehmen"

"Die Covid-Pandemie trifft ärmere Länder und Gesellschaften um ein Vielfaches härter. Damit sich diese möglichst effizient selbst helfen können, braucht es internationale humanitäre Hilfe. Die Bundesregierung wird sich dieser globalen Verantwortung nicht entziehen und ihren Teil zur humanitären Hilfe in diesem Zusammenhang beitragen", so Kurz. "Das werden wir auch in den anstehenden Budgetverhandlungen noch stärker vorantreiben", fügte Vizekanzler Kogler hinzu.

Neben den Leistungen für Covid-relevante Humanitäre Hilfe aus dem Auslandskatastrophenfonds hat das Außenministerium demnach weitere umfangreiche Covid-relevante Leistungen in der Entwicklungszusammenarbeit erbracht. So habe die Austrian Development Agency (ADA) mit 13,7 Millionen. Euro Covid-Hilfsprojekte unter anderem am Westbalkan, in Libyen, Afghanistan und in Bhutan unterstützt. Zähle man all dies zusammen, habe sich Österreich heuer bereits mit 24,5 Millionen. solidarisch gezeigt und in Krisenregionen rasch geholfen, teilte die Bundesregierung weiter mit.

25 Mio. Euro mehr für Krisengebiete

Bei Bildung der türkis-grünen Koalition hätten sich beide Parteien auf wirksame Hilfe vor Ort - vor allem in Krisenregionen - als zentrales Anliegen geeinigt, um das sich die Bundesregierung verstärkt kümmern werde. Der Auslandskatastrophenfonds (AKF) sei daher auch auf 25 Millionen. Euro aufgestockt worden. Vor allem in der Corona-Pandemie, die in vielen Ländern bereits vorher vorhandene Probleme noch vertieft habe, zeige sich Österreich solidarisch und helfe zahlreichen von der Krise betroffenen Ländern.

Aus dem Auslandskatastrophenfonds wurden in den vergangenen Monaten bereits 10,8 Millionen. Euro für Humanitäre Hilfe beschlossen. Darin umfasst sind Hilfen für die von Bürgerkriegen schwer getroffenen Länder Syrien und Jemen, für Flüchtlinge auf den griechischen Inseln, für die von einer Heuschreckenplage heimgesuchten Länder Äthiopien und Uganda sowie zuletzt die Soforthilfe für den von der Explosionskatastrophe betroffenen Libanon.

Um sicherzustellen, dass die Hilfe auch wirklich bei den Betroffenen ankommt, übernehmen Organisationen wie das Internationale Rote Kreuz (IKRK) oder die Weltgesundheitsorganisation WHO, aber auch österreichische Hilfsorganisationen, die bereits in den jeweiligen Krisengebieten aktiv sind, die Abwicklung.

Der Welttag der Humanitären Hilfe ist ein internationaler Aktionstag, an dem humanitärer Helfer und derjenigen gedacht wird, die ihr Leben bei humanitären Einsätzen verloren haben. Der Aktionstag geht auf einen Beschluss der UN-Generalversammlung zurück und wird jedes Jahr am 19. August begangen.

Rotes Kreuz fordert 100 Millionen Sofothilfe

Das Rote Kreuz fordert angesichts des morgigen Welttags der humanitären Hilfe ein internationales Covid-Rettungspaket in der Höhe von 100 Millionen Euro. Mit diesem Soforthilfefonds sollten dringend benötigte medizinische Hilfe, Schutzausrüstung sowie Präventions- und Aufklärungsarbeit in Ländern des globalen Südens ermöglicht werden, erklärte Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer am Dienstag in Wien.

Schöpfer verwies auf Schätzungen der UNO, dass bis Ende 2020 rund 168 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sein werden. Das sei "ein Rekordhoch" und ein Plus von 22 Millionen innerhalb des ersten Jahres. Dabei seien die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie noch gar nicht berücksichtigt. Durch die Coronakrise werde der Bedarf um ein Vielfaches steigen - laut UNO würden alleine durch Covid bis zu 500 Millionen Menschen zusätzlich verarmen, ergänzte Rotkreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig.

Das Rote Kreuz und die Rote Halbmond-Gesellschaften seien in 125 Ländern vertreten, außerdem unterstützt das "Österreichische Rote Kreuz zwölf Partnerorganisationen in Afrika, am Kaukasus und in Osteuropa bei ihrem Covid-Einsatz" durch Aufklärung, Hygieneschulungen, medizinische Versorgung. "In Zentralasien, Südamerika und Afrika war die erste Welle nie vorbei".

"Die Armen sind die Ärmsten"

Anders als in wohlhabenden Ländern wie etwa Österreich, könnten ärmere Länder keine großzügigen Corona-Hilfsprogramme schnüren. Menschen in Quarantäne verdienten kein Geld. Um ihre Familien ernähren zu können, würden sie trotz Infektion arbeiten gehen. Medizinische Betreuung sei vielfach nicht erschwinglich. Angst, Sorgen und wirtschaftliche Unsicherheit wirkten sich außerdem auf die psychische Gesundheit aus.

Besonders drastisch ist die Lage im Libanon, wie Martina Schloffer, stellvertretende Leiterin des Bereiches Einsatz und Internationale Zusammenarbeit, in der Pressekonferenz darlegte. Die Explosion am Hafen in Beirut, die 178 Menschen getötet und 6.500 verletzt hatte, habe die Situation noch verschärft, die durch wirtschaftliche Probleme, instabile politische Lage und hoher Zahl an syrischen Flüchtlingen geprägt war. "Zu dieser ohnehin schon extremen Notlage kam nun eine Epidemie dazu." Dringend benötigt würden nun Hilfen für die medizinische Versorgung durch medizinische Güter, Geräte, Strom- und Wasserversorgung für Krankenhäuser sowie Erste Hilfe auf der Straße für die Verletzten. Zudem gebe es einen großen Bedarf an psychologischer Hilfe und an Unterstützung für jene, die Wohnung und Arbeit verloren haben, sich wieder eine Lebensgrundlage aufzubauen.

Positive Reaktion auf Handeln der Regierung

Das Rote Kreuz begrüßt die von der österreichischen Bundesregierung in Aussicht gestellte Hilfe für den Libanon in der Höhe von 1,9 Millionen Euro. Auch, dass der Auslandskatastrophenfonds auf 25 Millionen Euro erhöht wurde, sei positiv. "Angesichts des immer größer werdenden Bedarfs ist es wichtig, den nun beschrittenen Weg konsequent fortzusetzen", sagte Schöpfer. "Der Auslandskatastrophenfonds sollte künftig mit 60 Millionen Euro dotiert sein", forderte er. Er verwies auf OECD-Zahlen: 2019 habe Österreich 4 Euro durchschnittlich pro Kopf an humanitärer Hilfe geleistet. Dänemark dagegen leiste 66 Euro pro Kopf. "Wir müssen nicht Dänemark überholen, aber sollten noch etwas mutiger sein."

Der Rotkreuz-Präsident forderte außerdem, dass Österreich minderjährige Flüchtlinge und Flüchtlingsfamilien von den griechischen Inseln aufnimmt. Die Migranten würden dort unter "grauenhaften Bedingungen" leben. Die Aufnahme eines kleinen "symbolischen Kontingents" würde nach Ansicht Schöpfers dem Ansehen Österreichs dienlich sein.

Vollath erinnert an Grenzschutz und Grundrechte

In einer Aussendung des Pressesprechers der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament richtete die SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath anlässlich des Welttags der humanitären Hilfe einen dringenden Appell an die EU-Mitgliedstaaten: "Der Schutz der Grundrechte und die adäquate Unterbringung Geflüchteter ist unsere humanitäre Verpflichtung. Die aktuelle Situation in den heillos überfüllten griechischen Flüchtlingscamps ist dramatisch. Schon ohne Covid-Krise waren die hygienischen Bedingungen unwürdig, im Lichte aktueller Entwicklungen sind sie eine tickende Zeitbombe. Solange die EU-Staaten die schnelle solidarische Verteilung und würdige Unterbringung Geflüchteter aus den Camps blockieren, bleibt es eine humanitäre Katastrophe."

Gleichzeitig zeigt sich Bettina Vollath, Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, zunehmend besorgt über Berichte massiver Grundrechtsverletzungen an den europäischen Außengrenzen: "An der bosnisch-kroatischen Grenze wird die Arbeit privater Hilfsorganisationen behindert, die Behörden gehen immer brutaler gegen Hilfesuchende vor, um sie zur Rückkehr zu bewegen. In Griechenland legen Recherchen internationaler Medien nahe, dass in den letzten Monaten wiederholt Flüchtlinge in Schlauchbooten an der Seegrenze ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen wurden. Solche systematischen Grundrechtsverletzungen an unseren Außengrenzen häufen sich. Statt das international geltende Recht auf Asyl zu garantieren, setzen EU-Staaten vermehrt auf Repression, Einschüchterung und Brutalität gegenüber schutzsuchenden Menschen."

"Am Tag der humanitären Hilfe ist es Zeit zu erinnern, dass Menschen, die vor Krieg und Zerstörung fliehen, ein Recht auf Asyl in Europa haben. Die EU ist verpflichtet, ein faires Verfahren und eine menschenwürdige Unterbringung zu organisieren. Statt die Verantwortung auf wenige Schultern abzuschieben, ist es höchste Zeit, dass die EU-Staaten ein funktionierendes, gemeinsames EU-Asylwesen aufsetzen und sich ihrer humanitären und rechtlichen Verpflichtung als Union stellen", so Vollath.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.