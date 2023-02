Österreich kann in Polen "spannende Eindrücke" sammeln

Jugendstaatssekretärin Plakolm in Polen

Ein Besuch, der ganz im Zeichen der Jugend steht und für Österreich ein wichtige Ideengeber sein könne, sagt Plakolm. So biete etwa die heurige Jugendhauptstadt Europas, Lublin im Osten Polens "spannende Eindrücke". In der 340.000 Einwohner Stadt bilden Jugendliche einen Teil des Stadtrates, sie sitzen in Ausschüssen und bestimmen die Stadtgestaltung mit. Jährlich wird die jugendliche Abordnung neu gewählt.