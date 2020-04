Österreich ist in der Krise das drittsicherste Land

In der Coronakrise ist Deutschland nach der Analyse einer britischen Denkfabrik das sicherste Land in Europa. Weltweit liegt die Bundesrepublik nach einem Vergleich der Deep Knowledge Group (DKG) auf Platz zwei. Israel führt die globale Rangliste an. Österreich liegt auf Platz zwölf und ist im Europa-Vergleich Dritter. Insgesamt 40 Staaten wurden in dem Ranking gelistet.

"Deutschland war angesichts seiner anfangs hohen Infektionszahlen äußerst effizient und hat eine weitere Ausbreitung der Krankheit erfolgreich gestoppt, ohne das Niveau anderer Staaten zu erreichen. Dadurch wird Deutschland nach der Pandemie erhebliche wirtschaftliche Vorteile haben", sagt DKG-Gründer Dimitry Kaminsky. Unternehmen suchten in diesen Zeiten nach einem Hort der Sicherheit. Der positive Befund gilt zu großen Teilen auch für Österreich, das sehr gut abschneidet.

In der Statistik werden unter anderem Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen und flächendeckende Tests sowie die Ausstattung von Spitälern verglichen. Die Denkfabrik untersucht laufend Daten von verschiedenen Staaten, die sie etwa von der Weltgesundheitsorganisation und der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität bekommt. Die in London und Hongkong ansässige DKG ist nach eigener Darstellung ein Konsortium aus Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen.

Finanzminister Gernot Blümel (VP) wies gestern, Montag, bei einer Pressekonferenz auf die gute Bewertung von Österreichs Krisenmanagement hin.

Einen erfreulichen Trend sieht auch die Österreichische Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI).

Intensivmediziner zufrieden

Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen liege wieder bei jenen Werten, die im März zu verzeichnen gewesen seien. Damit sei ein wichtiges Etappenziel erreicht. "Dass in Österreich, wenn auch regional unterschiedlich ausgeprägt, bisher zu keinem Zeitpunkt die stationären Kapazitäten generell und die intensivmedizinischen Kapazitäten bis zur Überforderung ausgereizt waren", so ÖGARI-Präsident Klaus Markstaller.

Zu den Corona-Todesfällen gab die Statistik Austria gestern bekannt, dass es in der Woche ab Mitte März eine Zunahme der Sterbefälle in der Altersgruppe ab 65 Jahre vermerkt habe. Die Sterberate lag hier von 16. bis 22. März um 16,9 Prozent über dem durchschnittlichen Wert der Jahre 2016 bis 2019. Von 30. März bis 5. April betrug das Plus 14,9 Prozent.

Das Land Oberösterreich gab drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus bekannt: eine 80-jährige Frau aus dem Bezirk Steyr-Land im Altenheim Bad Hall, ein 80-jähriger Mann aus Urfahr-Umgebung im Krankenhaus Barmherzige Brüder in Linz und eine 78-jährige Frau aus Linz-Land im Altenheim Neuhofen – alle mit Vorerkrankungen.

