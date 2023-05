"Klimawandel ist das Sicherheitsrisiko Nummer eins"

Regelmäßig lädt die Österreichische Hagelversicherung zum Klimafrühstück. Dieses Mal war mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (VP) ein prominenter Gastredner gekommen. Die Diskussion über die hohen Lebensmittelpreise war auch hier zentrales Thema.

Der Chef der Hagelversicherung, Kurt Weinberger, warnte in seiner Eingangsrede eindringlich davor, den Klimawandel zu unterschätzen. "Er ist das Sicherheitsrisiko Nummer eins der Menschheit und trifft die Landwirtschaft mit ihrer Werkstatt unter freiem Himmel zuallererst und am stärksten", sagte er. Österreich gehe geradezu verschwenderisch mit dem Boden um. Überall würden Supermärkte auf die freie Wiese gebaut. Während in Deutschland auf 100.000 Einwohner 40 Lebensmittelgeschäfte kämen, seien es in Österreich 60. Die Kosten dafür zahle der Konsument, denn immerhin sei auch der Erhalt der Verkaufsflächen durch die gestiegenen Energiepreise teurer geworden. "Diese Fehlentwicklung ist der Hauptgrund dafür, dass die Konsumenten in Österreich für Lebensmittel im Durchschnitt 14 Prozent mehr zahlen als in Deutschland", sagte Weinberger.

30 statt zehn Hitzetage

Die Hagelversicherung warnt seit langem vor den Auswirkungen des Klimawandels und den Folgen der Bodenversiegelung. So seien allein in den letzten zehn Jahren durch Dürre Schäden in Höhe von einer Milliarde Euro in Österreich entstanden. In den Achtzigern habe es noch zehn Hitzetage gegeben, heute seien es 30.

Totschnig verwies darauf, dass die Regierung die Bodenversiegelung bis 2030 auf 2,5 Hektar pro Tag reduzieren wolle. "Landwirtschaftliche Flächen für die Lebensmittelproduktion sollen geschützt und gleichzeitig bestehende Orts- und Stadtkerne gestärkt werden", kündigte Totschnig an. Er wolle hier mit den Ländern und Gemeinden Änderungen der Raumordnung vorantreiben.

Der Minister zeigte sich weiter skeptisch, was das Handelsabkommen Mercosur betrifft. Dieses sei zu wenig nachhaltig, argumentierte er.

Das Publikum war bunt gemischt. Das regionale Frühstück ließen sich der frühere VP-Landwirtschaftsminister Josef Pröll, der ungarische Botschafter Andor Nagy, die Rektorinnen Eva Schulev-Steindl (Universität für Bodenkultur) und Petra Winter (Veterinärmedizin), aber auch der Experte für Etikette Thomas Schäfer-Elmayer schmecken.

Totschnig erhielt von Weinberger einen Korb mit regionalen Köstlichkeiten. Bild: ÖHV (ÖHV)

