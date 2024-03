Österreich gründet eine HTL in Moldau

Ein Besuch in Moldau versetzt einen in die Zeit nach 1989 zurück, als der Eiserne Vorhang fiel und man neugierig Städte im Ostblock besichtigte. In Moldaus Hauptstadt Chisinau sind viele Gebäude renovierungsbedürftig, zumindest die Schlaglöcher seien repariert und neue Gehsteige gebaut worden, sagen Einheimische. Die Architektur ist ein buntes Durcheinander: vom Wiener Barockstil bis hin zu sowjetischen Funktionsgebäuden.