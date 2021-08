Österreich gedenkt der Opfer von Hiroshima

"Die Opfer von Hiroshima und Nagasaki erinnern uns daran, dass die Bedrohung durch Atomwaffen kein Thema der Vergangenheit ist, sondern nach wie vor eine der größten existenziellen Gefahren für die Menschheit darstellt", sagte Kurz gestern. Es sei eine gefährliche Illusion zu glauben, dass Sicherheit auf Atomwaffen und der gegenseitigen Androhung der Vernichtung beruhen könne. "Es braucht ein grundlegendes Umdenken, weg von atomarer Abschreckung", so der Kanzler. "Wir müssen dieses existenzielle Risiko präventiv beseitigen", sagte Außenminister Schallenberg.

Der grüne Anti-Atomenergie-Sprecher Martin Litschauer wiederum nützte den Jahrestag für scharfe Kritik an den Atommächten. Diese hätten während der Corona-Pandemie "unsagbare 71 Milliarden US-Dollar für das Geschäft mit Atombomben verschwendet".

"Verbotsvertrag"

"Grund zur Hoffnung" sieht Schallenberg in dem am 22. Jänner in Kraft getretenen Atomwaffenverbotsvertrag. "Das neue völkerrechtliche Verbot von Atomwaffen aufgrund ihrer inakzeptablen humanitären Auswirkungen und unkontrollierbaren Risiken ist ein Meilenstein und ein Wegweiser, wie eine Abkehr von atomarer Abschreckung möglich ist", sagte der Außenminister.

Das erste Vertragsstaatentreffen wird 2022 in Wien stattfinden. Der Atomwaffenverbotsvertrag wurde 2017 von der UNO-Vollversammlung angenommen. Der Vertrag verbietet Entwicklung, Produktion, Test, Erwerb, Lagerung, Transport, Stationierung und Einsatz von Kernwaffen. Allerdings wird das Abkommen von allen Atommächten boykottiert.