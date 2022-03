Österreich für mehr Sanktionen gegen Oligarchen

"Bereits jetzt sind mehr als 800 Personen von den EU-Sanktionen erfasst", teilte Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) am Mittwoch mit. Österreich trete dafür ein, "weitere Personen aus dem Umfeld des russischen Präsidenten (Wladimir Putin, Anm.) auf diese Sanktionsliste zu setzen". Vizekanzler Werner Kogler (Grüne): "Putins Aggression gegen die Ukraine wird von Tag zu Tag grausamer." Man müsse bei den Sanktionen nachschärfen.

Deripaska soll auf Sanktionsliste

Der auch in Österreich umstrittene Oligarch Oleg Deripaska dürfte demnächst von der EU sanktioniert werden. In mehreren EU-Ländern gebe es Bestrebungen, Deripaska auf die EU-Liste aufzunehmen, hieß es am Mittwoch in EU-Ratskreisen. Deripaska kontrolliert den Fahrzeughersteller GAZ, der auch Panzer für die in der Ukraine wütende russische Armee herstellt.

Nehammer hatte zuletzt deutsche Medienberichte scharf zurückgewiesen, wonach Österreich Sanktionen gegen Deripaska vereitelt habe.