Österreich, ein Land der Spitäler: Experten warnen vor Kostenexplosion

Zu diesem Ergebnis kommt eine umfassende Studie ("Leistungskraft regionaler Gesundheitssysteme – Krankenanstalten im Bundesländervergleich") der Gesundheitsökonomen Maria Hofmarcher und Christopher Singhuber, die gestern bei den Alpbacher Gesundheitsgesprächen vorgestellt wurde. Die Hälfte der Kostensteigerungen werde durch die Demographie bzw. den technologischen Fortschritt verursacht.

Diese Prognose zeige klar, dass es in Österreichs Gesundheitssystem "Optimierungsbedarf" gebe, sagt Hofmarcher. "Die Krankenanstalten sind der Maschinenraum von Gesundheitssystemen", heißt es in der Studie. Und in Österreich nimmt dieser Maschinenraum mehr Platz ein als in den meisten anderen Ländern. Mit einer Spitalsbettendichte von 7,4 Betten pro 1000 Einwohner liegt Österreich in Europa hinter Deutschland (8,1) auf dem zweiten Platz. Der EU-weite Durchschnittswert liegt bei 5,1 Spitalsbetten. Auch im Vergleich mit den Industrieländern der OECD belegt Österreich einen Platz im Spitzenfeld. Ähnlich das Bild bei den sogenannten Spitalsentlassungen: Hier lag Österreich 2016 mit 253 Spitalsentlassungen pro 1000 Einwohner an dritter Stelle hinter Bulgarien (317) und Deutschland (257). Im EU-Schnitt waren es 172 Entlassungen pro 1000 Einwohner.

Das Spital sei in Österreich immer noch der bestimmende Faktor im System, so die Studie. Diese Stellung werde auch durch die aktuelle Finanzierungsstruktur gefestigt, obwohl viele Leistungen auch außerhalb der Spitäler ohne Qualitätsverlust und laut Studienautoren um rund ein Drittel günstiger erbracht werden könnten.

Die gesamte Studie finden Sie in der PDF-Datei!

Forderung nach Ambulanztopf

In der Finanzierung sehen die beiden Autoren daher den Schlüssel, um Leistungen in den ambulanten bzw. niedergelassenen Bereich zu verlagern. "Der Umbau des Systems in Richtung Zusammenführung der Mittel für ambulante Versorgung ist ein Muss", heißt es in der Studie. Die Experten regen deshalb die Einrichtung eines "Ambulanztopfes" an. Diese Maßnahme bezeichnen sie auch als "viel wichtiger" als die von der ehemaligen ÖVP-FPÖ-Regierung begonnene Kassenreform.

Die Kosten der Spitäler werden derzeit zu rund 45 Prozent von den Krankenkassen getragen. Deren Anteil ist an die Entwicklung der Versichertenbeiträge gekoppelt. Etwa 40 Prozent tragen Land und Gemeinden über die Abgangsdeckung, rund zehn Prozent übernimmt der Bund.

