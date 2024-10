Österreich begeht den Nationalfeiertag - das sind die Feierlichkeiten

Zahlreiche Feierlichkeiten und offene Tore am 26. Oktober

Im Parlament empfangen rund ein Monat nach der Nationalratswahl die neuen Nationalratspräsidenten Besucherinnen und Besucher, und auch Präsidentschaftskanzlei und Bundeskanzleramt öffnen ihre Tore für die Öffentlichkeit. Am Heldenplatz präsentiert sich das Bundesheer mit einer Leistungsschau.

Lesen Sie auch: Nationalfeiertag 2024: Das gibt es heuer rund um den Heldenplatz zu erleben

Die offiziellen Feierlichkeiten beginnen in der Früh mit Kranzniederlegungen durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die scheidende türkis-grüne Bundesregierung am Äußeren Burgtor am Heldenplatz.

Um 11 Uhr startet die Angelobung für rund 1.100 Rekruten und etwa 25 Rekrutinnen am Heldenplatz. Rundherum kann man Fahrzeuge und Waffen des Bundesheers erkunden, neu zu sehen sind etwa der Hubschrauber "Lion" und das Flugabwehrsystem "Skyranger". Am Minoritenplatz präsentiert sich die Polizei, am Rathausplatz findet das Sicherheitsfest der Stadt Wien statt, wo man Feuerwehr, Rettung, Naturfreunde oder Wiener Wasser besser kennenlernen kann.

Bildergalerie: Nationalfeiertag 2024: Trubel rund um den Wiener Heldenplatz und die Ringstraße (Foto: GEORG HOCHMUTH (APA)) Bild 1/16 Galerie ansehen

Zahlreiche Institutionen und Ministerien öffnen im Laufe des Tages außerdem ihre Türen für Interessierte.

Um 10 Uhr begrüßen Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer die Gäste vor der Hofburg am Ballhausplatz. Das Bundeskanzleramt ist zwischen 12 und 17 Uhr für Besuche zugänglich. Im Parlament kann man zwischen 10 und 16 Uhr an einem einstündigen Rundgang teilnehmen.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen

Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.