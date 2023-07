Ökumenische Sommerakademie: Ist noch Kraft im Salz der Erde?

"Ihr seid das Salz der Erde", steht im Evangelium nach Matthäus. Das Zitat ist Teil der Bergpredigt und Auftrag an die Jünger Jesu, kraftvolle Botschafter des Glaubens zu sein.

Heute ist die Aufgabe für die Kirchen in einer säkularisierten Welt vor allem in Europa immer schwerer. Die 24. Ökumenische Sommerakademie mit dem Titel "Salz der Erde – Kirchen in der säkularen Gesellschaft" stellt daher diese Frage in den Mittelpunkt: "Hat das Salz der Erde noch Kraft?" An drei Tagen – vom 12. bis zum 14. Juli 2023 – stehen zu diesem Thema Vorträge und Diskussionen auf dem Programm.

Ex-EU-Kommissar und ehemaliger Minister Franz Fischler Bild: APA/Georg Hochmuth

Den Beginn macht der Kommunikationswissenschafter und Meinungsforscher Thomas Petersen vom deutschen Institut für Demoskopie in Allensbach zum Thema "Christliche Kultur ohne Christentum".

Einer der bekanntesten Diskutanten ist der langjährige frühere EU-Kommissar und Minister Franz Fischler, der am 14. Juli über das Thema "Christentum und Europa" diskutieren wird.

Anmeldung

Die Ökumenische Sommerakademie findet von 12. bis 14. Juli im Kaisersaal des Stifts Kremsmünster statt.

Anmelden kann man sich dafür bei der Katholischen Privat-Universität Linz, Bethlehemstraße 20, 4020 Linz.

Tel. 0 73 2 / 78 42 93

sommerakademie@ku-linz.at

