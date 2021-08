Öko-Steuerreform ist für die FPÖ ein "Abzockangriff"

FP-Verkehrssprecher Christian Hafenecker sprach am Montag von einem "Abzockangriff auf die Mobilität der Österreicher". Er befürchte, dass es die Regierung "in ihrem grünideologischen Belastungswahn" wieder einmal auf die Autofahrer abgesehen hätte. Denn, so Hafenecker, mit einer CO2-Besteuerung und steigenden Spritpreisen werde die gerade auf dem Land oft alternativlose Fahrt mit dem Pkw zum Arbeitsplatz für Pendler unleistbar.

Die Neos hingegen verlangten eine rasche Vorlage sowie mehr Ernsthaftigkeit bei der Debatte um eine ökologische Steuerreform. "Bisher haben die Bürger von den Grünen nur Belastungen bekommen, nämlich eine höhere Nova und höhere Ökostrombeiträge", kritisierte Wirtschaftssprecher Gerald Loacker: "Die Entlastung im Gegenzug fehlt bisher völlig."