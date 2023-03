ÖGK will Mitsprache bei Planung in Spitalsambulanzen

Die Belagszahlen in den österreichischen Spitälern seien seit 2013 um rund 25 Prozent gesunken, auch in den Spitalsambulanzen seien die Fallzahlen rückläufig, sagte gestern Andreas Huss, stellvertretender Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Die Vertragsärzte der ÖGK haben dagegen seit 2017 um 9,3 Prozent mehr Fälle behandelt.

Aus dieser Entwicklung leitete Huss eine Kernforderung der ÖGK für die anlaufenden Verhandlungen zum Finanzausgleich ab: Um die Versorgung der Patienten zu gewährleisten, seien mehr Kassenstellen nötig. Huss sprach von bis zu 500 Stellen, insbesondere in den Bereichen Allgemeinmedizin, Frauen- und Kinderheilkunde.

Den Bereich der niedergelassenen Ärzte will die ÖGK stärker mit den Spitalsambulanzen vernetzen. Diese beiden Bereiche müssten gemeinsam geplant und gesteuert werden, fordert Huss für den Finanzausgleich. So müsse man etwa auch in Gegenden, wo kein niedergelassener Arzt verfügbar ist, auch die Ambulanzen mitdenken.

Mit 6,3 Milliarden Euro ist die Sozialversicherung der größte Geldgeber für die Spitäler – rund 42 Prozent der Spitalsmittel kommen von den Sozialversicherungen. Man wisse aber nicht genau, wofür das Geld ausgegeben wird, so Huss. Die ÖGK fordert daher mehr Transparenz. Huss unterstützt die Forderung seines Generaldirektors Bernhard Wurzer, Leistungsvereinbarungen, wie es sie für den niedergelassenen Bereich gibt, auch für die Spitäler abzuschließen.

Den Vorschlag von Sozialversicherungs-Dachverbandschef Peter Lehner, die Kompetenzen für die Spitäler von den Ländern zur Sozialversicherung zu verlagern, hält Huss für einen "frommen Wunsch", der angesichts der Macht der Länder "nicht sehr realistisch" sei.

Außerdem erneuerte Huss eine Forderung, die er schon mehrmals aufgestellt hat: Die rund 10.000 Wahlärzte in Österreich müssten verpflichtend ins E-Card-System integriert werden.

In die Finanzausgleichsverhandlungen will die ÖGK auch eine einheitliche Anlaufstelle für Heilbehelfe und Hilfsmittel einbringen. Künftig sollen sich alle Patienten etwa für Rollstühle oder Prothesen in ganz Österreich dafür an die ÖGK wenden können.

