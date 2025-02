ÖGK-Prognose: Defizit wird steigen

Die schlechte Wirtschaftslage schlägt auf die Gebarung der Sozialversicherung durch. Statt rund 800 Millionen Euro Defizit – wie noch im November erwartet – rechnet die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) nun mit 906 Millionen Euro Abgang im Jahr 2025.

Das prognostizierte Defizit in der aktuellen vierteljährlichen Finanzvorschau liege bei 4,29 Prozent – bei einem Gesamtbudget von 21 Milliarden Euro für das heurige Jahr.

Hauptgründe für die Entwicklung seien die "massive Leistungsausweitung", die Entlastung der Krankenhäuser sowie die Verlagerung der Versorgung in den niedergelassenen Bereich. Die Herausforderung für die Gebarung der ÖGK ergebe sich aus einem sinkenden Wirtschaftswachstum und der alternden Bevölkerung.

"Koste, was es wolle" ist vorbei

Laut Peter McDonald, dem neu bestellten ÖGK-Co-Obmann der ÖVP, müsse die Prognose "die Talsohle bleiben, von der es wieder bergauf geht". Man leite nun Gegenmaßnahmen ein. Intern werde es ein Sparprogramm geben. Die "Koste es, was es wolle"-Zeit der vergangenen Jahre sei vorbei. Verwehrten Zugang zum medizinischen Fortschritt müssten Patienten allerdings nicht befürchten.

Auf der Einnahmenseite müsste nun eine Lücke geschlossen werden. Eine neue Regierung müsse Entlastungen für Unternehmen und damit mehr Beschäftigung in die Wege leiten. Das würde die Einnahmen der Kasse steigern. Es brauche auch Geld von der öffentlichen Hand, berichtet McDonald. Der vom Parlament geforderte Leistungsausbau sei nicht ausreichend finanziert worden.

Die ÖGK überweise jährlich sechs Milliarden Euro an Spitäler der Länder, die Kosten würden dabei jedes Jahr um rund 500 Millionen Euro steigen. Generell will McDonald die Kostensteigerungen bei Ausgaben für Vertragspartner halbieren. Entsprechende Maßnahmen sollen bereits in der kommenden Woche beschlossen werden.

