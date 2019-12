ÖGK: Nicht alles ist harmonisiert

Mit Start der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) am 1. Jänner werden zwar, wie berichtet, mehrere noch unterschiedliche Kassenleistungen bundesweit harmonisiert. Doch nicht alle: Speziell bei vertraglich geregelten Leistungen mit Ärzten und Therapeuten bestehen Unterschiede.

Ein markantes Beispiel ist die Psychotherapie. Im Vorjahr hat zwar der Hauptverband den Zuschuss für selbst bezahlte Psychotherapie grundsätzlich auf 28 Euro je Stunde vereinheitlicht. In Wien besteht aber ein Anspruch auf volle Kostenrückerstattung. In Salzburg gibt es diesen Anspruch für Geringverdiener. In Oberösterreich bekommen hingegen alle nur den Zuschuss von 28 Euro. Auch gibt es Unterschiede bei der Zahl der Psychotherapeuten mit Kassenvertrag. Nicht alle nennen die Zahl öffentlich. Salzburg etwa hat Verträge mit 350 Psychotherapeuten. In Oberösterreich ist die Zahl der Vertragstherapeuten "begrenzt".

"Haus der sozialen Sicherheit"

In Wien wurde gestern das generalsanierte "Haus der sozialen Sicherheit", früher Sitz des Hauptverbands, feierlich eröffnet. Der neue Kassen-Dachverband und die Pensionskasse der Sozialversicherungen werden einziehen.