ÖGK-Chef McDonald zum Streit über Amalgamersatz: "Untragbarer Zustand"

Peter McDonald (51) übernimmt ein langjähriger Volkspartei-Funktionär die ÖGK-Obmannschaft und teilt sich den Posten künftig halbjährlich mit dem Arbeitnehmervertreter Andreas Huss. Am Mittwochabend war der gebürtige Welser bei Armin Wolf in der "ZiB 2" zu Gast.

"Hand der ÖGK ist ausgestreckt"

Im Interview wurde McDonald zum schwelenden Konflikt um den Kostenersatz für Zahnfüllungen befragt. Zwischen Österreichischer Gesundheitskasse und Zahnärztekammer gibt es über einen kassenfinanzierten Ersatz für Amalgam als Zahnfüllungsmaterial weiterhin keine Einigung. Die Kammer hatte in der Vorwoche knapp vor Beginn von Gesprächen die Verhandlungsrunde abgesagt. "Es gibt einen Verhandlungsprozess, die Zahnärztekammer hat den letzten Termin platzen lassen. Die Hand der ÖGK ist ausgestreckt", sagte McDonald. "Wenn die Kammer an den Verhandlungstisch zurückkommt, dann wird man schauen, dass man schnellstmöglich ein Ergebnis zusammenbringt, weil ja auch Patienten darauf warten, dass sie zu einer Behandlung kommen". Natürlich sei das für die ÖGK ein "untragbarer Zustand", so der neue Obmann.

Video: Der neue ÖGK-Obmann Peter McDonald im "ZiB 2"-Gespräch:

Fehlende Kassenärzte

Keine konkreten Zahlen will McDonald zur Frage nach den aktuell unbesetzten Kassenstellen in Österreich nennen. Stattdessen kündigte der ehemalige ÖVP-Politiker drei Maßnahmen an, wie das Problem der fehlenden Kassenärzte gelöst werden soll. So sollen Patienten via Smartphone leichter Zugang zu für Sie relevante Informationen erhalten ("Hilfe zur Selbsthilfe"). Mittels teleärztlicher Betreuung soll die Möglichkeit geschaffen werden, sich am Handy vom Arzt beraten zu lassen. Fachärztliche Versorgungszentren sollen die Ambulanzen entlasten. Dem Vorschlag, dass Patienten, die unnötigerweise eine Ambulanz aufsuchen, zur Kasse gebeten werden, kann der ÖGK-Chef nichts abgewinnen: "Ich bin kein Fan der Ambulanzgebühr. Ich würde es nicht gutheißen, wenn jemand am Samstag in eine Ambulanz geht, dass er dann bestraft wird", so McDonald.

