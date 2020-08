ÖGK: Anschober gegen Absetzung von Krenn

Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker hat im Zuge einer parlamentarischen Anfrage die Forderung nach Abberufung Krenns mit dessen Verwicklung in die Aufnahme der Privatklinik Währing in den Finanzierungsfonds für die Privatkliniken (PRIKRAF) begründet. Krenn soll seinem damaligen Parteichef Heinz-Christian Strache zugesichert haben, sich um das Anliegen von Klinikchef und FP-Parteispender Walter Grubmüller, nämlich die Aufnahme seiner Klinik in den PRIKRAF, persönlich zu kümmern. In diesem Zusammenhang prüft auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft einen möglichen Bestechungsverdacht.

Anschober begründet sein Festhalten an Krenn damit, dass laut ASVG kein Enthebungsgrund vorliege. Unter anderem deshalb, weil die Ereignisse vor dem Amtsantritt Krenns in der ÖGK stattgefunden haben. Man könne ihm daher keine Pflichtverletzung in der ÖGK anlasten.

