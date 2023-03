ÖGB nach der Pandemie wieder mit Mitgliederplus

Der ÖGB hat im vergangenen Jahr wieder einen Mitgliederzuwachs verzeichnet – nachdem die Mitgliederzahlen in den beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 gesunken sind.

Insgesamt sind 2022 bundesweit rund 80.000 neue Mitglieder der Gewerkschaft beigetreten. Abzüglich verstorbener und ausgetretener Arbeitnehmer bedeutet das ein Plus von netto 3153 Personen (plus 0,26 Prozent) auf einen Stand von 1.199.856 Mitgliedern. 2019, vor der Pandemie, lag man bei 1.216810 Mitgliedern. Erfreut war man beim ÖGB, dass vor allem bei unter 19-Jährigen der Zuwachs groß war (plus 1,6 Prozent) und dass man beim Frauenanteil mit 37,1 Prozent den höchsten Stand in der Geschichte erreichte.

Einen überdurchschnittlich großen Anteil am Zuwachs 2022 hatte der oberösterreichische ÖGB mit einem Netto-Plus von 1289 Mitgliedern (plus 0,5 Prozent). Insgesamt waren damit zum Stichtag 31. Dezember 2022 in Oberösterreich 243.874 Arbeitnehmer Mitglied im ÖGB. Der Zuwachs zeige, dass der ÖGB Vertrauen genieße, so ÖGB-Landesvorsitzender Andreas Stangl. "Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer honorieren unseren Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne sowie unseren Kampf gegen die Teuerung", sagt Stangl.

