Öffnungsklausur mit Neo-Minister und Apotheker-Angebot

In seiner Ordination in Wien-Mariahilf hatte Wolfgang Mückstein schon alles für den Start der Corona-Impfung vorbereitet. Allein, der Impfstoff für den niedergelassenen Bereich fehlte bis zuletzt.

Heute übernimmt der Allgemeinmediziner offiziell das Ruder im Pandemiemanagement: Er wird um zehn Uhr von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Erster Termin des grünen Ministers danach: Ein Pressebriefing zum Stand der Impfung. Bis gestern, Sonntag, haben rund 1,75 Millionen Österreicher zumindest eine Dosis eines Corona-Vakzins erhalten, das ist rund ein Fünftel der impfbaren Bevölkerung. Nicht ganz zehn Prozent sind schon voll immunisiert.

Die Apothekerkammer lockte Mückstein gestern mit einem Angebot: Die Apotheken stünden "sofort parat", um flächendeckend ebenfalls Corona-Impfungen durchzuführen, erklärte Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Apothekerkammer. Damit könnte die Schlagzahl erhöht werden, die Einbeziehung der Apotheken sei freilich eine "politische Entscheidung".

Für Mückstein als bisheriger Ärztekammer-Funktionär ist die Ansage durchaus heikel: Bisherige Bemühungen der Apotheken, etwa bei der Grippeimpfung einzusteigen, hatte auch die Ärztekammer stets abgelehnt.

Mursch-Edlmayr sieht ihren Berufsstand bestens gerüstet: In den Apotheken stehe "akademisch ausgebildetes Personal" zur Verfügung, die Beratung über Corona-Impfstoffe gehöre schon jetzt zum Tagesgeschäft. Außerdem hätten sich in einer internen Umfrage zwei Drittel der Apotheken als Impfstelle angeboten.

Corona-Klausur der Regierung

Dieses Angebot kann Mückstein gleich auf Regierungsebene beraten. Die türkis-grüne Koalition begibt sich heute und morgen nämlich in Klausur, vor allem, um den Fahrplan für Öffnungsschritte zu planen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) hat bereits vor Mücksteins Einstieg am Wochenende großflächige Lockerungen um den 17. Mai angekündigt.

Schon heute endet, wie berichtet, im Burgenland der harte Lockdown. Handel und körpernahe Dienstleister öffnen wieder, die Schulen kehren zum Betrieb wie in Restösterreich zurück. Wien und Niederösterreich verbleiben bis 2. Mai im Lockdown.

In der SPÖ hat die Entscheidung des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil, aus dem Ost-Lockdown auszuscheren, am Wochenende viel Kritik ausgelöst: Parteichefin Pamela Rendi-Wagner sagte, es sei "zu früh", die Zahlen auf den Intensivstationen "geben das überhaupt nicht her". Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig kritisierte seinen Parteikollegen, er ist zudem skeptisch, dass Mitte Mai tatsächlich große Öffnungsschritte möglich sind.

Ex-Minister Anschober soll in Corona-U-Ausschuss

Die SPÖ will den zurückgetretenen Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) noch einmal zum Thema Impfstoffbeschaffung befragen. Anschober soll, wenn er dazu bereit ist, im Kleinen Untersuchungsausschuss des Parlaments zu den Corona-Beschaffungen Auskunft geben.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) hatte bei seiner Befragung dort bestätigt, dass Österreich auf die Bestellung einiger Millionen Impfdosen über das EU-Programm verzichtet hatte. Die Verantwortung dafür hätte Kurz aber, so SP-Fraktionsführerin Karin Greiner, Anschober und dem ehemaligen Impfkoordinator Clemens Martin Auer zugeschoben. Für Greiner sind Kurz’ Aussagen dazu „völlig unglaubwürdig“, auch weil Anschober von einem Kostendeckel für Impfstoff gesprochen hatte, was Kurz wiederum verneinte.

