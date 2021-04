Öffnungen im Mai: Pressekonferenz um 15.30 Uhr

Schon um 15.30 Uhr will die Bundesregierung über die Ergebnisse der heutigen Beratungen informieren, nicht um 17 Uhr, wie zuvor angekündigt. Aus Regierungskreisen war zu hören, dass Perspektiven gegeben werden sollen. So dürfte es mittlerweile fix sein, dass es im Mai zu Öffnungsschritten kommt. Die Corona-Zahlen entwickeln sich in die richtige Richtung, wie es hieß.

2416 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sind in Österreich am Freitag gemeldet worden. Das sind weniger als im Schnitt der vergangenen Woche, dieser betrug 2526. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank erstmals seit Wochen wieder unter 200 und betrug am Freitag 198,7 Fälle auf 100.000 Einwohner. Rückläufig waren auch die Spitalszahlen. Insgesamt 2122 Menschen mussten am Freitag im Krankenhaus behandelt werden, 75 weniger als am Donnerstag. 558 lagen auf Intensivstationen (minus 19).

Ein wesentliches Thema heute soll aus Sicht der Bundesregierung sein, wie sich die vorgezogenen Impfstofflieferungen von Biontech/Pfizer auf die Impfpläne auswirken und wie dadurch der Impffortschritt beschleunigt werden kann.

Konkrete Öffnungstermine sind aus Sicht des Bundes noch nicht vorgesehen, dafür sei es noch zu früh, so Insider. Aber aus den Ländern gibt es offenbar Avancen in diese Richtung.

Unterschiedliche Stimmen aus den Bundesländern

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) etwa drängte am Freitagvormittag weiter auf Öffnungsschritte. Es sei "entscheidend", dass es zu diesen Öffnungsschritten komme, auch damit sich der Wirtschaftsstandort Tirol erholen könne, sagte Platter bei einer Pressekonferenz mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) in Innsbruck.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte sich nach der Sitzung in seiner Funktion als Städtebund-Präsident für eine österreichweit einheitliche Strategie für behutsame Öffnungen ausgesprochen, basierend auf österreichweiten Kennzahlen.

Ähnlich sah das am Freitag auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer, der solche ab Mai einforderte. "Regional differenzierte größere Öffnungsschritte sehe ich kritisch, das würde zu einem chaotischen Gastro- und Kulturtourismus führen, gerade für Oberösterreich mit der geografischen Lage. Wir sollten als Republik gemeinsam diese Schritte gehen", erklärte er.

Aus Niederösterreich kam der Ruf nach einem früheren Ende der Ausreisetests.

Das Burgenland ist beim Video-Gipfel durch Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) vertreten. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte am Mittwoch für sein Bundesland die Lockerungen für Handel und Schulen unter Sicherheitsvorkehrungen bekannt gegeben. Darüber hinaus werde es eine Intensivierung der Tests und eine wissenschaftliche Begleitung in den zwei Testregionen Parndorf und Neusiedl am See geben. Beim Bund-Länder-Gespräch will Schneemann die Linie des Burgenlands bekräftigen, hieß es im Vorfeld.

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) meinte vor der Sitzung, es sollte möglich sein, der Bevölkerung "eine konkrete Perspektive für die kommenden Wochen und Monate" zu geben - und zwar sowohl was Lockerungen, als auch was Verschärfungen betrifft. Erneut verwies Kaiser darauf, dass der Blick nicht allein auf die Inzidenzen gerichtet werden soll, sondern auch auf die Intensivbettenauslastung, die Schwere der Krankheitsverläufe, die Erfolgsquote beim Contact Tracing oder die Durchimpfungsrate. Prinzipiell sprach sich Kaiser wieder für "vorsichtige, streng kontrollierte und kontrollierbare Öffnungen" aus. Es gelte das Motto: "Lieber draußen, getestet und kontrollierbar, als ungetestet und unkontrollierbar im privaten Innenbereich."

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat sich im Vorfeld des heutigen Gipfels für Öffnungsschritte ausgesprochen - allerdings nur, wenn sie wissenschaftlich und virologisch vertretbar sind. Man begrüße jede weitere Öffnung, nicht aber um jeden Preis, sagte LH-Sprecher Christian Pucher am Freitag. "Nicht, dass uns die Infektionszahlen in einem Monat wieder um die Ohren fliegen."