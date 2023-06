"Objekt 21": Hochaktive rechtsextreme Zelle in Desselbrunn

Überfälle, Erpressungen im Rotlichtmilieu, Drogen- und Waffenhandel, dazu wilde Partys in einem Bauernhof in Windern, einer Ortschaft in Desselbrunn: dem berüchtigten "Objekt 21". 2010 hatten Anhänger der rechtsextremen "Blood & Honour"-Szene den gleichnamigen "Kulturverein Objekt 21" gegründet. Offiziell wollte man sich der "Brauchtumsförderung" widmen. Doch tatsächlich kam es zu kriminellen Aktivitäten, Kontakte zur Rocker- und Neonazi-Szene in Bayern und Thüringen inklusive. Bei