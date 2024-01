Grüne Pläne: Mehr Windkraft, weniger Flächenfraß

Die grünen Schwerpunkte für 2024 präsentierte Landesparteichef Stefan Kaineder am Freitag in einer Pressekonferenz. Man wolle sich darauf konzentrieren, die Energiewende voranzutreiben und den Ausbau der Windkraft zu fördern. „Auch der Flächenfraß, wie etwa in Ohlsdorf oder Scharnstein, soll ein Ende haben. Ebenso ist der Arbeitskräftemangel ein wesentlicher Punkt für 2024“, sagte der Umweltlandesrat. Die Unsicherheit in der Gesellschaft sei „deutlich spürbar. Die Politik muss stabilisierend wirken.“

Zukunft oder Zerstörungswut

Er und Landesgeschäftsführerin Ursula Roschger nannten 2024 ein „entscheidendes Jahr“ – insbesondere mit Blick auf die EU-Wahl und die Nationalratswahl. „Die EU ist ein Friedensprojekt, das unsere Grundrechte achtet, daher müssen wir jeglichen Rechtsruck vermeiden. Durch den Brexit und mit der Regierung Viktor Orbans in Ungarn sehen wir, wie Europa in Gefahr geraten kann“, sagte Kaineder. In Österreich werde man weiter daran arbeiten, das Land klimaneutral zu gestalten. „Zukunft oder Zerstörungswut, darüber wird heuer entschieden“, sagte Roschger.

