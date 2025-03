Oberösterreichische Integrationspolitik für Wien

Die aus Oberösterreich stammende Integrationsministerin Claudia Plakolm (VP) verstärkt ihr Kabinett mit dem Integrationsbeauftragten des Landes Oberösterreich. Simon Ziegelbäck als "anerkannter Integrationsexperte" – er war u. a. an der Umsetzung der Reform der Deutschpflicht beteiligt – soll noch im März nach Wien wechseln. "Wer bei uns lebt, muss die deutsche Sprache lernen, arbeiten und sich an unsere Regeln halten. In Oberösterreich und Niederösterreich wird das konsequent umgesetzt. Diese Handschrift wird sich auch in der bundesweiten Integrationspolitik wiederfinden", sagt Plakolm.

Ziegelbäck wurde 2022 zum Integrationsbeauftragten des Landes bestellt, seine Nachfolge ist noch nicht entschieden. Zuvor verantwortete der Jurist aus Steinerkirchen an der Traun die Integrationsagenden im VP-Landtagsklub.

