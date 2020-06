Oberösterreicherin vor Sprung an die JVP-Spitze

Jugendorganisationen von Parteien genießen tendenziell weniger Aufmerksamkeit. Das hat sich seit dem Aufstieg des einstigen JVP-Chefs Sebastian Kurz zum Parteiobmann und Bundeskanzler geändert.

In der JVP, die 100.000 Mitglieder zählt, steht nun ein Generationenwechsel bevor, wobei mit Claudia Plakolm eine Oberösterreicherin gute Karten hat.

Seit drei Jahren ist Stefan Schnöll, der gemeinsam mit Kurz und Finanzminister Gernot Blümel in der JVP groß wurde, Obmann der Jungen Türkisen. Der 32-Jährige ist mittlerweile zum Salzburger Verkehrslandesrat aufgestiegen und hat gute Chancen, in einigen Jahren Landeshauptmann zu werden. Schnöll ist in Salzburg ausgelastet, er wird demnächst Vater und will auch ob seines Alters kein weiteres Mal kandidieren. Schließlich gilt für JVP-Mitglieder die Altersgrenze von 35 Jahren.

Am Freitag tritt die JVP-Bundesleitung zusammen, um einen Wahlvorschlag zu beschließen. Als einzige Kandidatin für den Vorsitz ist derzeit Plakolm im Rennen. Im Vorfeld soll es viele Gespräche gegeben haben, wer die Frontrolle übernehmen soll. Die Junge ÖVP war noch nie so weiblich in den Gremien und ist mit neun Nationalratsabgeordneten auch auf Bundesebene breit aufgestellt. Die Letztentscheidung trifft der JVP-Parteitag im Herbst, bis dahin gibt es die Möglichkeit einer Gegenkandidatur.

Plakolm passt jedenfalls gut ins Bild: Mit der 25-Jährigen wäre seit längerem wieder eine Frau an der Spitze. Sie vertritt als Oberösterreicherin eine große Landesgruppe, ist Abgeordnete und Gemeinderätin in Walding, wo ihr Vater als VP-Bürgermeister amtiert. Plakolm engagierte sich schon früh politisch: Mit 17 wurde sie AHS-Landesschulsprecherin in Oberösterreich, später JVP-Landeschefin. 2017 kam sie als damals jüngste Abgeordnete in den Nationalrat, zur Angelobung trug sie stets ein Dirndl. Im Parlament vertritt sie passenderweise die Jugendagenden. (gana)

