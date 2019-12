Oberösterreicherin Susanne Raab wird Integrationsministerin

Derzeit ist Susanne Raab Sektionschefin im Außenministerium. Die erst 35 Jahre alte Juristin gilt als Integrationsexpertin und war seit 2011 in verschiedenen Funktionen im Bereich Asyl und Integration in Innen- und Außenministerium tätig. Sie ist eine Vertraute von VP-Chef Sebastian Kurz, der von 2011 bis 2013 Integrations-Staatssekretär und von 2013 bis 2017 Außenminister war.

Auch im jüngsten Nationalrats-Wahlkampf war Migration eines der Kernthemen der ÖVP, die damit bei vielen Wählern punktete. Die Schaffung eines eigenen Integrationsministeriums soll hier offenbar ein klares Zeichen sein, Raab soll als Ministerin "die konsequente Linie im Kampf gegen Parallelgesellschaften und den politischem Islam fortsetzen sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Innenminister die Herausforderungen in der Migrationsfrage lösen", heißt es. Innenminister soll dem Vernehmen nach VP-Generalsekretär Karl Nehammer werden, das ist aber noch nicht bestätigt.

Raab ist in Ampflwang aufgewachsen und lebt mittlerweile in Niederösterreich. Raab war im Hausruckwald-Gymnasium in Vöcklabruck Schulsprecherin 1999/2000, ab 2000 war sie im Landesvorstand der UHS OÖ tätig, 2002/2003 sogar als Landesobfrau. Sie arbeitete zudem als Wahlhelferin bei der Landtagswahl 2003.

Studiert und promoviert hat sie in Innsbruck. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) spricht von einer "Oberösterreicherin, die in ihrem Heimatbundesland stark verwurzelt ist, sich aber auch über die Landesgrenzen hinweg den Ruf einer absoluten Fachfrau erarbeitet hat. Gerade wenn es um Integration geht, weiß sie, wovon sie spricht. Eine gute Personalentscheidung für Oberösterreich und die neue Regierung." Der ehemalige und künftige Bundeskanzler Kurz verweist darauf, dass Raab "schon bisher maßgeblich an wichtigen Gesetzen und Beschlüssen in der Migration und Integration mitgewirkt" habe. Sie war bei der Ausarbeitung des Islamgesetzes unter Kurz ebenso mitverantwortlich wie beim Burkaverbot und der Integrationsinitiative „Integration durch Leistung“.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.