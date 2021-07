Oberösterreicher sind besonders impfskeptisch

Laut der groß angelegten Umfrage, über die der ORF am Donnerstagvormittag berichtete, stehen in Oberösterreich und Salzburg rund ein Drittel der Befragten einer Corona-Impfung skeptisch gegenüber. Zum Vergleich: In den übrigen Bundesländern sind dies im Schnitt nur rund 20 Prozent.

Grund für regionale Unterschiede nicht bekannt

Die Ursache für die Unterschiede in der Impfbereitschaft bzw. Impfskepsis zwischen den Bundesländern kann sich Studienautorin Andrea Fornaschütz nicht erklären. Regionale Besonderheiten bei Umfragen hätten üblicherweise mit regionalen Ereignissen zu tun, auch im Zusammenhang mit Corona, wird sie vom ORF zitiert.

Angst vor Bevormundung häufiger Grund für Skepis

Besonders häufig dürfte die Sorge vor Bevormundung der Grund für Impfskepsis sein, so Fornaschütz. Viele Umfrageteilnehmer gaben an, selbst über ihre Gesundheit entscheiden zu wollen und sich nichts vorschreiben lassen zu wollen.

Mehrheit für Impfpflicht im Gesundheitswesen und gegen generelle Impfpflicht

Laut der Umfrage waren 59 Prozent für eine Impfpflicht in Gesundheitsberufen. 70 Prozent der Befragten sind laut der Umfrage aber gegen eine generelle Impfpflicht.