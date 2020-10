Oberösterreich: Registrierung in Lokalen, Einschränkungen in Altenheimen

Am Donnerstagabend beraten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Christine Haberlander (beide VP) mit Medizin-Experten über die aktuelle Corona-Lage in Oberösterreich. Laut OÖN-Informationen sind zwei Verschärfungen schon fix: In der Gastronomie wird die Registrierung der Gäste eingeführt. Und in Alten- und Pflegheimen soll das Schutzniveau erhöht werden, was bedeuten wird, dass Besuche eingeschränkt bzw. stärker in kontrollierten Bahnen durchgeführt werden.

Die Gästeregistrierung soll vor allem beim Kontaktpersonenmanagement der Behörden helfen, was immer schwieriger wird, je mehr neue Corona-Fälle es gibt. Ob sich nur eine Person pro Tisch oder alle registrieren müssen, ist noch offen. In den Altenheimen gibt es mehrere Kontrollmöglichkeiten – etwa eigene Besuchsräume, strikte Voranmeldung oder Fiebermessen am Eingang. Welche Detailregeln genau kommen, entscheidet sich ebenfalls am Abend. In Kraft treten werden die Verschärfungen in den nächsten Tagen. Das genaue Datum ist noch nicht bekannt.

Selbstverständlich werde man besonders auf den Rat der Experten eingehen und deren Empfehlungen berücksichtigen, heißt es. Stelzer und Haberlander sehen darüber hinaus auch den Bund gefordert, aufgrund der österreichweit steigenden Infektionszahlen über etwaige notwendige Maßnahmen zu beraten.

Ebenfalls am Abend entscheidet in Wien die Ampel-Kommission über die aktuellen Farbschaltungen. Wels wird so gut wie fix auf Rot springen. Bei Rohrbach ist es noch nicht entscheiden, hier wird dem Vernehmen nach noch beraten. Grün werden nach der heutigen Sitzung kaum mehr Bezirke in Oberösterreich sein.