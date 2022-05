Oberösterreich und Wien drängen auf Änderungen im Pflegegesetz

WIEN/LINZ. Die Pflegereform des Bundes wurde viel zu lange verschleppt. Darin sind sich Oberösterreichs Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) und der Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker (SP) parteiübergreifend einig. Sie drängen auf mehr Tempo.

Bei einem Arbeitsgespräch in Wien verständigten sich Hattmannsdorfer und Hacker auf gemeinsame Positionen. Dringenden Handlungsbedarf sehen beide beim Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GUKG). Mit einer Änderung des GUGK würden sich schnell und unkompliziert Verbesserungen erzielen lassen, sagen Hattmannsdorfer und Hacker im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Schwarz-rotes Länder-Duo

Zum einen müsse man die Anerkennung von ausländischen Ausbildungen (Nostrifizierung) vereinfachen und beschleunigen. Zum anderen müssten die Kompetenzen von Mitarbeitern in der Langzeitpflege ausgeweitet werden. Die konkreten Vorschläge des schwarz-roten Länder-Duos betreffen Diplompflegekräfte sowie die Pflegefachassistenz als auch die Pflegeassistenz. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege haben eine professionelle Ausbildung. Trotzdem schränkt sie das Gesetz in Tätigkeiten ein, für die sie ausgebildet wären", sagt Hattmannsdorfer. "Wir müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr vertrauen und zutrauen."

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat, wie berichtet, versprochen, noch vor dem Sommer den Entwurf einer Pflegereform vorzulegen. "Eine rasche Novelle des GUKG wäre einer der notwendigsten Schritte", sagt Hacker.

Gemeinsam wollen sich Oberösterreich und Wien bei Gesundheitsminister Rauch für die Änderung einsetzen. Die Novelle würde keine finanziellen Mehrbelastungen auslösen und den Ländern gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Rekrutierung von Fachkräften verschaffen, sagen Hattmannsdorfer und Hacker. Zudem würden die Änderungen Mitarbeitern ermöglichen, sich auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren.