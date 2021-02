In den täglichen Pressemeldungen des oberösterreichischen Krisenstabes ist eine Zahl seit 4. Februar unverändert: jene der bestätigten Fälle von Infektionen mit der britischen Variante des Coronavirus, 13 an der Zahl. Die Verdachtsfälle steigen allerdings täglich und lagen gestern bei 894. In Oberösterreich geht man davon aus, dass sich von diesen Fällen "alle oder so gut wie alle" bestätigen werden. Die Frage ist allerdings, wann.