"Oberösterreich ist als Standort goldrichtig"

"Die Gründung einer universitären Einrichtung, die sich in Lehre und Forschung ganz der Digitalisierung verschreibt, ist eine spannende Idee", sagte gestern Meinhard Lukas, Rektor der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU).

"Ein großer Wurf wird es dann, wenn hier ein bedingungsloser Qualitätsanspruch verfolgt und Querdenken gefördert wird", so Lukas. Oberösterreich sei jedenfalls als Standort dafür goldrichtig, sagt der JKU-Rektor. "Hier kann auf der digitalen Exzellenz der JKU aufgebaut werden. Wir gehen natürlich davon aus, dass die JKU bei der Gründung der neuen Einrichtung eine zentrale Rolle spielt. Die JKU wird sich hier mit all ihrer Expertise sehr gerne einbringen. Zweigleisigkeiten müssen vermieden und Synergien optimal genutzt werden. Daher ist auch der konkrete Standort für den Projekterfolg entscheidend", sagte Lukas weiter.

Die Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), wonach in Oberösterreich bzw. in Linz eine neue Technische Universität mit Schwerpunkt Digitalisierung entstehen soll, war gestern Tagesgespräch in der oberösterreichischen Landespolitik, aber auch in Wirtschafts- und Wissenschaftskreisen (siehe neben stehende Reaktionen).

Spekuliert wurde natürlich auch darüber, wie diese neue Uni neben der JKU mit ihrer starken digitalen und technischen Ausrichtung platziert werden soll und kann bzw. ob die Technische Fakultät der JKU gar herausgelöst und als Kern für die neue Uni dienen soll. Es gibt überdies gewichtige Stimmen, die der Ansicht sind, dass es überlegenswert wäre, nicht gleich eine neue Uni für Digitalisierung zu gründen, sondern besser eine Fakultät im Rahmen der JKU. Damit aber würde das Aufbruchssignal erheblich schwächer ausfallen. "Eine zusätzliche Fakultät an einer Uni gibt es immer wieder, aber eine komplett neue Universität zu gründen, das kommt nur alle 20 Jahre vor", hieß es aus Wissenschaftskreisen im Gespräch mit den OÖNachrichten. Kurz forciere bewusst die große Lösung, um ein Zeichen zu setzen.

Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (VP) unterstützte erwartungsgemäß die Pläne seines Kanzlers und sprach von einem "guten Tag für die Universitäten". Skeptisch blieb Hannes Androsch, Industrieller, Ex-Vizekanzler und Vorsitzender des Österreichischen Forschungsrates. Er warnte davor, dass Österreichs Unis bereits "chronisch unterfinanziert" seien.

