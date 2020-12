Oberösterreich erstes Land mit mehr als 1000 Toten

Als erstes Bundesland hat Oberösterreich gestern die Marke von 1000 Corona-Todesfällen übersprungen. Gestern um 17 Uhr meldete der Krisenstab des Landes genau 1021 Covid-Opfer - wir haben darüber berichtet.

"Diese traurige Statistik zeigt schonungslos, wie gefährlich dieses Virus ist. Die hohe Anzahl an Todesfällen muss jetzt auch die letzten Skeptiker wachrütteln. Denn hinter dieser Statistik stecken nicht nur Zahlen, sondern vor allem Schicksalsschläge und viel Leid in den Familien", sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), der nochmals appellierte, auch zu Weihnachten die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Auch die in der Landesregierung für den Bereich Gesundheit verantwortliche Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP) nannte die Zahl der Todesfälle "eine erschütternde Marke". Es müsse nun jeder sehen, wie ernst diese Krankheit ist, so Haberlander.

38 Prozent in Altenheimen

Unter den Todesfällen in Oberösterreich befinden sich sieben Personen, die noch nicht einmal 50 Jahre alt waren. Besonders stark betroffen – mit einem Anteil von 38 Prozent der gesamten Sterbefälle – sind Alters- und Pflegeheime, in denen seit Ausbruch der Pandemie 390 Bewohner an oder mit Corona gestorben sind.

Oberösterreich ist aber nicht das Bundesland mit der höchsten Corona-Sterberate. In Relation zur Einwohnerzahl liegt die Steiermark mit 72,6 Todesfällen pro 100.000 Einwohner vor Kärnten (63,8 pro 100.000) an der Spitze. Oberösterreichs Wert liegt hier laut Corona-dashboard der AGES (Stand gestern 14 Uhr) bei 61,7 pro 100.000, der Österreich-Schnitt bei 54,9 pro 100.000.

Etwas entspannt hat sich in Oberösterreich in den vergangenen Tagen hingegen die Lage in den Spitälern. Gestern Abend verzeichnete der Krisenstab 108 Covid-Intensivpatienten. Gegenwärtig hält das Land eine Kapazität von 150 Covid-Intensivbetten aufrecht.

