Oberösterreich: Bis Mitte Juli 772.000 Geimpfte

Rund 546.000 waren es mit Stand gestern, Donnerstag; bis zur 28. Kalenderwoche sollen in Oberösterreich insgesamt etwa 772.000 Menschen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung, zumindest einmal gegen Corona geimpft sein. So sieht es der Plan des Landes vor – auf Basis der verfügbaren Impfstoffe. Voraussetzung ist also, dass die Lieferungen des Bundes wie erwartet eintreffen. Die Zweitimpfung sollen bis Mitte Juli insgesamt rund 564.000 Personen erhalten haben – aktuell sind es etwa 204.000 Vollimmunisierte.

Ab morgen können alle Oberösterreicher ab 16 auf ooe-impft.at einen Termin buchen, freie Termine sind dort ersichtlich. "Das Angebot wird laufend evaluiert und bei besonders stark frequentierten Standorten erweitert, um dort zusätzliche Kapazitäten zu schaffen", sagt Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP). Es werden nur Termine angeboten, die mit Lieferungen des Bundes "gesichert" sind. Aktuell seien 41.000 Termine für die nächsten sechs bis acht Wochen buchbar, im eigenen, aber auch in jedem anderen Bezirk.

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (VP) deutete im Kurier an, wegen des Impffortschritts könnte das Testangebot in den nächsten Monaten reduziert bzw. das Gratis-Angebot überdacht werden. In Oberösterreich gebe es derzeit solche Überlegungen nicht, sagt Haberlander: "Solange der Bund an der 3-G-Regel festhält, braucht es natürlich ein verfügbares Testangebot." Man merke zwar, dass insbesondere die Selbsttests verstärkt nachgefragt werden und sich die Nachfrage an den öffentlichen Teststraßen reduziere. Aber "solange noch nicht alle Impfwilligen geimpft sind und die Bundesregelungen nicht geändert werden, ist eine Änderung des generellen Test-Systems derzeit nicht geplant".

Weitere Öffnungen

Heute, 9 Uhr, starten die Gespräche von Bundesregierung, Landeshauptleuten und Gemeindebund über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Gegen Mittag soll die Öffentlichkeit informiert werden. Wie berichtet, dürfte ab 10. Juni die Sperrstunde in der Gastronomie auf 24 Uhr verlegt und der Mindestabstand auf einen Meter halbiert werden. Fix scheint auch, dass die Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Freien fällt. Die Länder fordern Erleichterungen für Vereine.