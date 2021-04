Oberlandesgericht Wien bestätigt: Swap-Geschäft war ungültig

Zu dieser Entscheidung kam das Oberlandesgericht Wien (OLG), das damit das Urteil des Wiener Handelsgerichtes vom Jänner 2020 bestätigt. Die Stadt Linz hat somit in der jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzung mit der ehemaligen Hausbank der Stadt einen weiteren Etappensieg errungen. Im Rechtsstreit um die Franken-Zinswette Swap 4175 geht es um mehr als eine halbe Milliarde Euro.

Auch das OLG kam zum Schluss, dass ein allgemeiner Beschluss des Linzer Gemeinderates aus dem Jahr 2004, in dem es um die Optimierung von Finanzgeschäften ging, nicht ausreichte, um den Swap zu legitimieren. Das OLG sieht in diesem Zins-Swap „eine zu den Glücksverträgen gehörende Wette, deren Ergebnis von der Entwicklung des Euro-Franken-Wechselkurses abhing und die wegen des hohen Wertes der beiden Wettpositionen in die Zuständigkeit des Gemeinderates fiel. Der Abschluss dieser Zinswette, die bei der Kurssteigerung des Schweizer Franken zu erheblichen Verlusten führte, war vom Beschluss aus 2004 nicht umfasst.“

Die Entscheidung des OLG ist nicht rechtskräftig. Das OLG hat die Revision an den Obersten Gerichtshof wegen der Bedeutung der zu lösenden Rechtsfragen zugelassen.

