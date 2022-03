Ob Gecko oder Ampel: Experten zunehmend verärgert

Als die Gecko-Kommission präsentiert wurde, tat man dies mit großen Ankündigungen. Ein Gremium, in dem jede Sichtweise von Experten zu Corona einfließen solle, sei dies nun. Und eines, an dem sich auch die Politik mit ihren Entscheidungen orientiert. Drei Monate später sind die hohen Erwartungen teils großem Frust gewichen. Auslöser waren die Öffnungen am 5. März. Kaum einer der Experten unterstützte diese Entscheidung, auch die Ampel-Kommission sprach sich am Donnerstag für neue Maßnahmen aus. Dass sich die Politik bei den Öffnungen trotzdem auf angebliche "Expertenmeinungen" stütze, kam bei den Kommissionsmitgliedern gar nicht gut an. Auch dass man beim Thema Testungen nicht konsultiert wurde, ärgerte die Gecko-Mitglieder. "Der Unmut bei manchen in Gecko ist groß", sagte etwa Virologe Andreas Bergthaler. Rot-Kreuz-Chef Gerry Foitik gab gestern seinen Rückzug aus dem Gremium bekannt, weil er den Kurs der Regierung nicht mehr mittragen könne. Gecko gebe Empfehlungen ab, für die Entscheidungen sei die Politik verantwortlich, sagte hingegen Virologe Herwig Kollaritsch. Dass aber das Gremium mitunter von der Politik als Ausrede verwendet wurde, kritisiert auch er: "Aber das wurde von Gecko-Proponenten ohnedies korrigiert."

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigte an, die bisher installierten Gremien "zu straffen". Allein auf Bundesseite gibt es zwei Kommissionen mit sehr ähnlichen Aufgaben. Das ist zum einen Gecko, wo Virologen, Epidemiologen, die Ärztekammer, Apotheker, Repräsentanten der Sozialversicherung, Simulationsforscher, das Rote Kreuz und Politikwissenschafter vertreten sind. Angesiedelt ist das Gremium im Kanzleramt, geleitet wird es von der Generaldirektorin für Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, und Generalmajor Rudolf Striedinger.

Das zweite Gremium ist die Ampel-Kommission, die im Sozialministerium angesiedelt ist. Darin sind Experten sowie Repräsentanten der Bundesländer und Ministerien vertreten. Die Empfehlungen speisen sich aus den Ergebnissen des Prognosekonsortiums und definieren das regionale Covid-Risiko. Dieses ist derzeit überall hoch, die Ampel leuchtet für ganz Österreich dunkelrot.