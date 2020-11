Nur noch bei einem Viertel der Fälle ist Infektionsweg klar

6464 neue Corona-Infektionsfälle in 24 Stunden zählten das Gesundheits- und das Innenministerium am Freitag, in Oberösterreich waren es 1532. Das sind bundesweit zwar etwas weniger als am Vortag (7416), doch die Verbreitung der Pandemie gerät langsam außer Kontrolle.

Zuletzt wurde nur noch bei 27 Prozent der Infektionsfälle die Quelle geklärt, sagte Daniela Schmid, Sprecherin der Corona-Kommission, bei der Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). In der Woche davor konnte noch bei 50 Prozent der Infizierten geklärt werden, wo sie sich angesteckt haben. Sie betonte allerdings auch, dass die Zuordnung der Fälle in der jetzigen Lage mehr Zeit beansprucht, da bei täglich mehreren tausend neuen Infektionsfällen auch die Kontaktpersonen-Nachverfolgung mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Video: Günther Mayr aus der ZIB-Wissenschaftsredaktion analysiert die aktuelle Corona-Situation.

Am Freitag kommender Woche werde die Bundesregierung über mögliche weitere, über den Lockdown hinausgehende Maßnahmen beraten, kündigte Anschober an. Zur Wirksamkeit des Lockdowns, der am Dienstag in Kraft getreten war, könne man jetzt noch keine Aussagen treffen, so Anschober. Das würde zumindest zehn Tage dauern. Er hoffe jedenfalls auf eine "spürbare Stabilisierung" in der kommenden Woche. Erste Priorität sei nun, Triagen in Spitälern zu verhindern und sicherzustellen, dass die Kapazitäten im Gesundheitsbereich ausreichen.

Länder: Schulen offenhalten

Auch zu Spekulationen über mögliche weitere Schulschließungen (die Pflichtschulen und Unterstufen sind derzeit offen) wollte sich Anschober nicht äußern, solange man nicht wisse, "wie der Lockdown wirkt".

Die Situation an den Schulen befasste am Freitag auch die Landeshauptleute-Konferenz (siehe auch Bericht unten). Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) war über Video zugeschaltet. Dieser habe mitgeteilt, "dass eine Schließung der Pflichtschulen derzeit nicht beabsichtigt sei", teilte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP) mit. Unter den Länderchefs habe es Einigkeit gegeben, dass die Schulen offenbleiben müssen: "Wenn Eltern wegen geschlossener Schulen daheimbleiben müssen, trifft es nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Beschäftigten in Gesundheitseinrichtungen und die Verwaltung, die beim Contact Tracing derzeit so gefordert ist. Aus diesen Bereichen kam vielfach der Wunsch: Bitte lasst die Schulen offen", ergänzte Kärntens Peter Kaiser (SP). Auch Corona-Kommissionssprecherin Schmid meinte, dass es keine zunehmende Übertragungsaktivität zwischen den Schülern gebe. Zwar gebe es nach wie vor auch Schulcluster bei 10- bis 14-Jährigen. Diese seien aber über Erwachsene in die Schulen hineingetragen worden. (bock)

