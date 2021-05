Das Parlament kontrolliert die Arbeit der Bundesregierung, die Landtage kontrollieren die Landesregierungen. So steht es in der Verfassung, deren "Eleganz, ja Schönheit" Bundespräsident Alexander Van der Bellen gerne preist. Doch der politische Prozess hat Traditionen und Spielregeln, die mit dem Gesetzestext nicht immer übereinstimmen; man nennt es Realverfassung. Die Regierungsfraktionen haben im Parlament die Mehrheit, unerwünschte Interventionen kommen so gut wie nie vor. Eine wichtige