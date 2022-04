Nur 400 Ukrainer stellten einen Antrag auf Asyl

Seit Jahresbeginn wurden erst gut 400 Asylanträge abgegeben, so das Innenministerium. Das ist zwar ein deutlicher Anstieg gegenüber den Jahren davor, aber angesichts von schon fast 59.000 registrierten Vertriebenen eine überschaubare Zahl.

Wirklich nötig haben Personen aus der Ukraine einen Asyl-Antrag vorerst nicht. Zumindest ein Jahr haben sie volles Aufenthaltsrecht plus Zugang zum Arbeitsmarkt. Ausgehend von den Antragszahlen im Februar liegt die Ukraine in den Top Ten der Herkunftsstaaten. Die 160 Anträge brachten sie auf Rang neun. Zum Vergleich: An der Spitze standen Syrer und Afghanen jeweils mit rund 2000 Asylansuchen.