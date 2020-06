Nur 16 Prozent länger als ein Jahr in Förderklasse

Das zeigt eine Auswertung der Statistik Austria anhand der endgültigen Daten über die Schuljahre 2018/19 im Vergleich zu 2019/20.

48 Prozent der Kinder besuchten weiterhin einen Deutschförderkurs parallel zum Unterricht, 16 Prozent blieben im Österreich-Schnitt ein zweites Schuljahr in der eigenen Deutschförderklasse. In Oberösterreich waren es lediglich 11,4 Prozent der insgesamt 2315 Kinder in Deutschförderklassen, die ein zweites Jahr benötigten. Das ist nach dem Burgenland und Vorarlberg der drittniedrigste Wert. 50,8 Prozent der Kinder besuchten in Oberösterreich im Folgejahr einen Förderkurs, 33,1 Prozent konnten in die Regelklasse wechseln.

"Lernfördernde Gruppengröße"

Im Bildungsministerium sieht man sich anhand der Zahlen bestätigt, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Wie berichtet, waren die Deutschförderklassen vielfach kritisiert worden. Einerseits wurde befürchtet, die Kinder würden separiert, andererseits wollten Schulen ihre bisherigen Förderkonzepte beibehalten. "Die Deutschförderklassen erweisen sich als zeitlich begrenzt und waren auch immer teilintegrativ", heißt es dazu aus dem Ministerium. Das Sprachniveau könne rasch angehoben werden, was auch an der "lernfördernden Gruppengröße" liege. Durchschnittlich sind 13 Kinder in einer Deutschförderklasse.

Im Ministerium rechnet man damit, dass die Zahl der Klassen weiter sinken wird. Einerseits gebe es weniger Neuzuwanderung, andererseits verbesserte Sprachförderung in den Kindergärten.

