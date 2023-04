Nun will auch Egger Rückzahlung von Corona-Strafen

In Niederösterreich kündigten die Koalitionspartner ÖVP und FPÖ einen eigenen Fonds zur Rückzahlung von verfassungswidrigen Corona-Strafen an und lösten damit heftige Kritik aus. Ähnliches kann sich nun auch der Salzburger SPÖ-Chef David Egger vorstellen: "Dort, wo die Corona-Strafen überbordend waren, sollten sie zurückgezahlt werden", sagte er Dienstagabend bei einer Diskussionsrunde der Salzburger Nachrichten. In den OÖNachrichten legte er nun nach.