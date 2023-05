Notruf der Gewerkschaft: Zu viele Spitalsbetten gesperrt

In den Krankenhäusern mangelt es an Personal. (Symbolbild)

Österreichweit sind aktuell 2775 Spitalsbetten (Stand Mai 2023) allein in den von Ländern und Gemeinden geführten Spitälern gesperrt. Diese alarmierende Zahl präsentierten die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und younion am Freitag in Wien. Das entspricht 8,4 Prozent der 33.000 Betten in diesen Spitälern.

Zahlen zu Sperren für die insgesamt laut Statistik Austria 61.927 Betten in 264 Krankenhäusern (Stand Ende 2021) liegen nicht vor.

ZIB: Gesperrte Spitalsbetten wegen Personalmangel

GÖD-Gesundheitsgewerkschafts-Vorsitzender Reinhard Waldhör sprach von einem "Notstand". Er forderte einen Spitalsgipfel von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Das Ministerium stellte jedoch noch am Vormittag klar, dass es eine solche Veranstaltung nicht geben werde. "Es ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für den Gipfel, denn zurzeit laufen die Verhandlungen zum Finanzausgleich", entgegnete der Vorsitzende der Gewerkschaft younion, Edgar Martin.

Pensionierungswelle rollt an

"Die hohe Arbeitsbelastung und der Mangel an medizinisch-pflegerischem Personal haben dazu geführt, dass aktuell weit mehr Betten gesperrt sind, als es im Wiener AKH mit 1732 gibt", sagte Reinhard Waldhör.

Verschärft wird die Situation durch 700 offene Stellen bei den Medizinerinnen und Medizinern. "Dabei stehen wir erst am Anfang, die Pensionierungswelle der Babyboomer fängt gerade an", so Waldhör. Man fühle sich vom Bund und den Ländern nicht gehört. Martin wies auf 2200 fehlende Pflegekräfte hin. Beim Verwaltungspersonal seien 200 Stellen frei. Waldhör: "Wir werden die Leistungsdichte, die wir jetzt erbringen, in Zukunft nicht mehr haben."

Aus dem Gesundheitsministerium hieß es dazu, die Lage sei bekannt. "Deswegen sind Reformen Gegenstand von Verhandlungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Daher braucht es aus Sicht des Ministeriums keinen Spitalsgipfel."

Ein Blick nach Oberösterreich: Mit Ende April war jedes zehnte Bett gesperrt. Das größte Krankenhaus des Landes, das Kepler-Uniklinikum (KUK), beschäftigt so viele Mitarbeiter wie noch nie, dennoch sind 227 Stellen unbesetzt. Von den 1800 Betten waren Ende April 213 gesperrt. 332 von 3733 Betten sind in den sechs Ordensspitälern gesperrt. Besonders betroffen ist das Ordensklinikum in Linz mit 150 von 1160 Betten.

