Notfallplan Energiepreisdeckel: Experten gegen breite Politikerfront

Am Montag um 6 Uhr früh begannen die Wartungsarbeiten an der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1. Zehn Tage lang wird jetzt die Sicherheit der Doppelröhre zwischen Russland und Deutschland überprüft, damit diese auch künftig wieder bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich nach Westeuropa liefern kann. Die Hauptarbeiten finden an den Verdichterstationen statt.