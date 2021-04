"Notenschluss" an den Schulen wieder später

Das wird in einer Novelle der Covid-19-Schulverordnung von Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) festgehalten.

Ebenfalls in der Verordnung detailliert geregelt wird die bereits gehandhabte Testpflicht an den Schulen. Einem Schnelltest in der Schule müssen sich die Schüler jeweils am für sie ersten Schultag einer Woche unterziehen. Keinen Test brauchen jene Kinder und Jugendlichen, die eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten erfolgte und aktuell abgelaufene Infektion oder einen Nachweis über Antikörper für einen Zeitraum von sechs Monaten vorlegen. Nicht direkt an der Schule testen müssen außerdem Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Sie können auch von den Eltern daheim getestet werden.

