Die Wartezeiten in Kassenpraxen sind in den letzten Jahren in fast allen Fächern gestiegen: Die Erkenntnis gilt nicht nur für Wien, wo die Ärztekammer gestern Daten vorlegte. Medizinische Hilfe als Versicherungsleistung ist in ganz Österreich schwerer zu bekommen als früher.

Unser Gesundheitssystem befindet sich in der Notaufnahme, die Aussichten sind düster. Pensionierungen werden das ärztliche Angebot in den nächsten Jahren weiter ausdünnen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage, weil die Bevölkerung älter wird; der Bedarf an medizinischer Betreuung wird größer.

Die Politik hat das nach langem Schönreden erkannt. Mit dem Brusttrommeln ("bestes Gesundheitssystem der Welt") ist Schluss.

Es gib sinnvolle Initiativen wie die geförderten zusätzlichen Kassenstellen oder die vereinfachte Gründung von Gruppenpraxen.

Grundlegende Übel bleiben vorerst. Der Ärztemangel ist kein Köpfemangel, sondern ein Strukturproblem. Hilfreich wären mehr Ausbildungsstellen, weniger Bürokratie und bessere Kassenverträge.

