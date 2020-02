Nationalrat: FPÖ wird Hofer-Auslieferung zustimmen

Im Ibiza-Video hat Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache noch den Weg von illegalen Parteispenden, der über unverdächtige Vereine zu den Blauen führt, skizziert und die Konstruktion später als Teil seiner „b’soffenen G’schicht“ in Abrede gestellt. Doch in der Zwischenzeit geht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft recht konkreten Indizien nach und hat deshalb die Aufhebung der parlamentarischen Immunität des Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer beantragt, wie die FPÖ selbst bestätigt.

Wie berichtet, hat Hofer als Infrastrukturminister im März 2018 den Steyrer Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz in den Aufsichtsrat der staatlichen Asfinag berufen. Weil Stieglitz zeitnah vor und nach dieser Entscheidung jeweils 10.000 Euro an den FP-nahen Verein „Austria in Motion“ überwiesen hat, wolle die Justiz wegen des „Verdachts der Bestechlichkeit“ ermitteln, hieß es aus der FP-Zentrale, über die der Parteiobmann jedes Fehlverhalten seinerseits dementieren ließ.

Stieglitz selbst hat im vergangenen Sommer nur bestätigt, dass er Geld überwiesen hat. Im „profil“ sprach er aber von einer „Mickey-Mouse-Spende im Vergleich zu Herrn Haselsteiner oder Frau Horten“.

Ob der Immunitätsausschuss die Causa Hofer nun bereits am Donnerstag parallel zur Nationalratssitzung behandeln wird, konnte Ausschuss-Obmann Jörg Leichtfried (SP) im Gespräch mit den OÖNachrichten noch nicht bestätigen. Er warte zur Stunde auf das Einlangen des Auslieferungsantrags der WKStA. Ein derart rasches Vorgehen sei aber möglich. Kommt es zur Empfehlung, Hofer auszuliefern, müsste diese noch vom Nationalrat beschlossen werden.

FPÖ wird Hofer-Auslieferung zustimmen

Die Mandatare der FPÖ werden der Aufhebung der parlamentarischen Immunität ihres Parteichef Norbert Hofer (FPÖ) voraussichtlich zustimmen, hieß es auf Anfrage am Dienstag im freiheitlichen Parlamentsklub. Dies entspreche der Entscheidungspraxis in solchen Fällen. Hofer, inzwischen Dritter Nationalratspräsident, sei im betreffenden Zeitraum Minister und nicht Abgeordneter gewesen.

Offen ist noch, wann der Wunsch der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nach behördlicher Verfolgung im Immunitätsausschuss des Nationalrats behandelt wird. Die WKStA will wegen Verdachts der Geschenkannahme rund um die Bestellung von Asfinag-Aufsichtsrat Siegfried Stieglitz ermitteln. Hofer hat am Montag betont, er habe sich nichts zuschulden kommen lassen und nichts von einer Spende Stieglitz' an einen (FPÖ-nahen, Anm.) Verein gewusst.

