Noch keine Entscheidung über Gastgartenöffnung

Die Spannungen angesichts der Debatte um die Impfstofflieferungen klammerten Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gestern bei der Besprechung mit Landeschefs, Experten und Oppositionsvertretern aus. Heikle Themen gab es dennoch zu besprechen, konkrete Beschlüsse blieben aber aus. Zum Beispiel zu den geplanten Öffnungen mit den Osterferien: Ob die Gastgärten wirklich aufmachen, werde nächste Woche entschieden, heißt es. Während die Länder auf Lockerungen drängen, ist man auf Regierungs- und Expertenebene eher zurückhaltend. Ein Kompromiss könnte sein, dass zwar die Gastgärten öffnen, weitere Schritte aber länger auf sich warten lassen. Eine komplette Öffnung der Gastronomie in absehbarer Zeit halten Beobachter für unrealistisch.

Die SPÖ warnte nach den Gesprächen angesichts der steigenden Infektionszahlen vor verfrühten Lockerungsschritten, die FPÖ vor einem weiteren Lockdown Mitte April. Die Neos pochten auf vermehrte Tests.

"Wir müssen aufpassen, dass nicht Experten und Politiker in einer eigenen Welt immer schärfere Maßnahmen setzen, die von den Menschen nicht mitgetragen werden", sprach sich Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gegenüber den OÖNachrichten für "gut kommunizier- und kontrollierbare" Schritte aus.

Für die Hochinzidenz-Bezirke will man zukünftig "regional maßgeschneiderte Lösungen" finden, da es von mehreren Ländervertretern Bedenken bezüglich der Kontrollierbarkeit von kompletten Sperren gab.

Ein Paket an Maßnahmen soll den Behörden dabei an die Hand gegeben werden, unter anderem Testungen der Gesamtbevölkerung in einer Region oder auch Schulschließungen in Gemeinden.

"Die Woche wird genutzt, um zwischen Gesundheitsministerium und Ländern maßgeschneiderte Lösungen für die betroffenen Regionen zu finden. Die Entscheidung über die Maßnahmen liegt dann bei den Ländern", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme der Regierung.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at