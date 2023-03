Niederösterreich: Zwei, die einander nicht mögen, vor der Einigung

Der Schriftsteller Peter Turrini ist ein Linker und doch in Niederösterreich hoch angesehen; er brachte es sogar zum offiziellen Festredner am Landesfeiertag. Jetzt gehört Turrini zu jenen 17 Künstlerinnen und Künstlern, die in einem Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gegen einen türkis-blauen Pakt protestieren. Damit würde der "Weg des Miteinanders" verlassen, so ihre Sorge.

Nützen wird der Widerstand nichts. In St. Pölten läuft alles auf ein Übereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ hinaus; die Einigung könnte in den nächsten Tagen verkündet werden. Die konstituierende Sitzung des Landtages findet am nächsten Donnerstag statt, bis dahin muss alles fixiert sein.

Aus VP-Kreisen hieß es gestern, es seien "noch einige Themen abzuarbeiten". Ein Diskussionspunkt ist die Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Udo Landbauer, Landespartei- und Klubchef der Freiheitlichen, forderte Entschädigungen bis hin zu einer "Generalamnestie" bei Geldstrafen.

Mikl-Leitner (ÖVP) sagte dazu, die Impfpflicht sei aus heutiger Sicht "natürlich ein Fehler" gewesen – eine Aussage, die Landbauer vorerst zu undeutlich war.

"Beide sind ferngesteuert"

Alternative hat die ÖVP faktisch keine. Die Brücken zur SPÖ wurden abgebrochen, nachdem deren designierter Landesparteivorsitzende Sven Hergovich sechs Bedingungen gestellt hatte. Mikl-Leitner müsse sämtliche Punkte erfüllen, sagte Hergovich. Bevor er ein Abkommen ohne diese Inhalte schließe, "hacke ich mir die Hand ab". Daraufhin sprach Mikl-Leitner von "Maßlosigkeit" des roten Verhandlungsführers – und wandte sich wohl oder übel Landbauer zu.

Die Türkise und der Blaue mögen einander seit Jahren nicht. Landbauer verdächtigt die Landeshauptfrau, im Wahlkampf 2018 die so genannte NS-Liederbuchaffäre hochgespielt zu haben – was sie bestreitet. Mikl-Leitner wiederum beschuldigte Landbauer, den Ruf des Bundeslandes zu beschädigen.

Ein mit den Verhandlungen vertrauter Türkiser sagte gestern zu den OÖN, Landbauer und Hergovich seien "beide ferngesteuert aus ihrer jeweiligen Wiener Zentrale". Der Blaue werde tun, was sein Bundesparteiobmann Herbert Kickl vorgebe. Das könne "alle Schwierigkeiten dieser Welt" bedeuten. Trotzdem glaubt VP-Chefverhandler Klaus Schneeberger, dass die türkis-blauen Schnittmengen groß genug für einen Abschluss sind.

Gültige und ungültige Stimmen

Ungewiss ist noch, wie die Wahl der Landeshauptfrau vonstattengeht. Die Freiheitlichen haben stets betont, am 23. März im Landtag nicht für Mikl-Leitner zu stimmen.

Die wahrscheinliche Lösung ist, dass die 14 FPÖ-Abgeordneten ungültig wählen. Damit wäre mit 23 VP-Vertretern bei insgesamt 56 Mandataren die erforderliche Mehrheit erreicht. Es zählen nur die gültigen Stimmen.

Die ÖVP wird in der neuen Landesregierung vier, die FPÖ drei und die SPÖ zwei Mitglieder stellen. Niederösterreich hat – wie Oberösterreich – ein Proporzsystem.

