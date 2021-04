Niederösterreich öffnet Impfung für alle Altersgruppen

Angesichts größerer Vakzin-Liefermengen könne das Impftempo nun beschleunigt und die Buchung bald für alle Altersgruppen freigegeben werden, hieß es bei einem Pressegespräch am Mittwoch im Landhaus. "Der Impfstoff kommt jetzt in solchen Massen, dass wir auch in der Lage sind, einen ganz offensiven Impffahrplan bekanntzugeben", sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sprach von einem "großen Schritt im Kampf gegen die Pandemie". Niederösterreich sei das erste Bundesland, das die Freischaltung von Impfterminen für alle Altersgruppen verkünde, hieß es.

Pernkopf und Königsberger-Ludwig appellierten an die Eigenverantwortung, sich gegen Corona immunisieren zu lassen. Es gelte, eine Durchimpfungsrate von 70 Prozent anzupeilen, sagte Patientenanwalt Gerald Bachinger. Er sprach von einem "Befreiungsschlag", der sich nun in der Pandemie-Bekämpfung abzeichne. Es sei der "vollkommen richtige Hebel", nun das Impftempo zu beschleunigen, weil bereits der erste Stich das Risiko, wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus zu landen, um rund 90 Prozent senke.

Buchung läuft wie bisher

Die Buchung läuft wie bisher über das Online-Portal von Notruf NÖ. Die Anmeldung wird jeweils um 10.00 Uhr freigeschaltet und ist dann auch in den kommenden Tagen möglich. "Es sind genügend Termine da", betonte Impfkoordinator Christof Constantin Chwojka. Es sei also nicht nötig, sofort nach Freischaltung zu reservieren. Bei vergangenen Anmelderunden hatte die hohe Nachfrage zu langen Wartezeiten geführt. Die ersten Injektionen, die ab 3. Mai gebucht werden können, werden ab 10. Mai verabreicht. Die Zweitimpfung findet im Abstand von drei bis sechs Wochen nach dem ersten Termin statt.

Bisher wurden mehr als 580.000 Injektionen verabreicht, 413.000 davon waren Erstdosen. "Jeder dritte Niederösterreicher ist bereits geimpft", sagte Pernkopf.