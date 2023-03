Niederösterreich: Noch mehr schwarz-blaue Misstöne

Nach dem Abbruch der Verhandlungen mit SP-Landeschef Sven Hergovich werden für Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) auch die seit Freitag laufenden Gespräche mit der FPÖ zunehmend schwieriger. Deren Chef, Udo Landbauer, hat von Beginn an keine Zweifel an seinen persönlichen Aversionen gegenüber Mikl-Leitner gelassen. Die FP-Landtagsabgeordneten wollen deshalb auch bei der konstituierenden Sitzung am 23. März gegen deren Wiederwahl stimmen.