Niederösterreich: Nächste Woche Parteiengespräche

Das teilte der designierte Klubchef der ÖVP und Regierungskoordinator, Jochen Danninger, gestern mit. "Es geht nach wie vor auch darum, nach den teilweise massiven Wahlkampfauseinandersetzungen die aufgerissenen Gräben zu schließen und eine vernünftige Gesprächsbasis für die Zusammenarbeit zu finden", sagte Danninger.

Auch die Ressortzuständigkeiten in der künftigen Landesregierung müssen geklärt werden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) hat angekündigt, künftig das Wirtschaftsressort führen zu wollen. In Niederösterreich gilt noch das Proporzsystem, demzufolge jede Partei ab einer gewissen Stärke in der Landesregierung vertreten ist. In Niederösterreich werden das ÖVP, FPÖ und SPÖ sein.

