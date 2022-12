Niederösterreich: Mikl-Leitner kämpft um den "Vierer", FP spitzt auf Platz zwei

Die niederösterreichische ÖVP wahrt heuer nicht die Weihnachtsruhe. Heute präsentiert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die VP-Liste für die Landtagswahl. Kurz darauf ziehen zwei VP-Landesräte eine Leistungsbilanz. Die ÖVP will nichts dem Zufall überlassen. Bis zur Landtagswahl am 29. Jänner bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Absolute wird die stärkste VP-Landesgruppe nicht verteidigen können, doch sollen die Verluste unter jenen in Tirol – die VP verlor dort im vergangenen September